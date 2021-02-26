Başkan Erdoğan: Atlas sineması aynı zamanda yaşayan bir müze de olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.' dedi. Erdoğan ayrıca 'Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir.' müjdesini verdi.

TÜRKİYE 26.02.2021, 20:28 27.02.2021, 13:12
Başkan Erdoğan: Atlas sineması aynı zamanda yaşayan bir müze de olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında konuştu.

AKM VE GALATAPORT İÇİN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Galata Port'un açılışları içi tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl sonunda açmayı planladığımız AKM'yi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın ortasında hizmete sunacağız. Nisan ayından itibaren ise Galata Port'un faaliyete geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

Türk sineması deyince akla Yeşilçam gelir. Atlas Sineması da adı Yeşilçam'da çekilen filmlerle bir devrin sembolü olan ve hepimizin gönlünde taht kuran ustalarla özdeşleşmiş bir mekandır. Aynı zamanda Sultan Abdülaziz döneminde 1870'lerde şu tarihi binasıyla da İstanbul'un en güzel mimari eserlerinden biridir.

"ÜLKEMİZE REZERVASYONLARDA ADETA PATLAMA YAŞANIYOR"

1948 yılından beri İstanbullulara hizmet veren Atlas Sineması'nı aslına uygun şekilde her şeyiyle yeniledik. Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi ve modern altyapısıyla Atlas Sineması aynı zamanda yaşayan bir müze de olacak. Ülkemiz sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek. Kültür ve sanat alanında sahip olduğumuz köklü birimi vatandaşlarımızın yanında tüm insanlığa sunmak en baştaki görevlerimizden biri. Her ne kadar salgın sebebiyle misafir ettiğimiz turist sayısında düşüş olsa da normalleşmeye birlikte çok daha yüksek sayılara ulaşacağımız biliyoruz. Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde ülkemize rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.

'İSTANBUL'UN 100 MİLYON TURİST AĞIRLAMA POTANSİYELİ VAR'

İstanbul hep olduğu gibi bugün de en büyük turizm, kültür ve sanat değerimizdir. Bu güzel şehri hala hakkıyla değerlendiremediğimizi düşünüyorum bir İstanbullu olarak. İnsani zenginlikleri, kültür ve sanat iklimi bakımından İstanbul ile kıyaslanamayacak yerler çok yüksek rakamlarda turist çekiyor. Bu tabloya baktığımızda İstanbul'un tek başına 100 milyonluk bir turist ağırlama potansiyelini barındırdığını söyleyebiliriz. Son 18 yılda bu doğrultuda ülkemize önemli yatırımlar yaptık. Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerleri 858'den 4 bin 139'a, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık. Bu etkinliklere katılan izleyici sayısı da 114 milyonu buldu.

'TAKSİM CAMİİ'Nİ ÖNÜMÜZDEKİ YILA YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Beyoğlu Kültür Yolu sinemamız yanında Galata Port, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanes, Narmanlı Han, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, AKM'yi de içeren dev bir projedir. Ben artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum çünkü biz orayı bir opera binası olarak hazırlamış durumdayız. Bu yıl sonunda açmayı planladığımız AKM'yi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın geç ortasında hizmete sunacağız.

Taksim Camii'ni de önümüzdeki yılın Ramazan Ayı'na yetiştirmeyi planlıyoruz. Serkidoryan Binası ve bünyesindeki Emek Sineması 1983 yılında çıkan bir yangında adeta mahvolmuştu. Biz restore ettik ve 2016 yılında yeniden İstanbul'a kazandırdık.

'GALATA PORT'UN NİSAN AYINDAN İTİBAREN GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanı'ndaki evini müzeye dönüştürüyoruz. İnşallah 12 Mart'ta, yani İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz. Narmanlı Han 1831 yılından beri nice ünlü ismi ağırlamış, sembol mekanlar arasındadır. Burası da restore edilerek yeniden hayat buldu. Galata Mevlevihanesi, 1491 yılından beri tasavvuf dünyamıza ışık tutan, bunun yanında kültür ve edebiyat alanında pek çok önemli isme ev sahipliği yapan bir ibadethanedir. Restorasyonun ardından son 10 yıldır müze olarak tekrar faaliyete geçen bu mekanın değerini paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Galata Kulesi de restore edilerek yeniden şehrimize kazandırdığımız eserler arasında yer alıyor. Galata Port Projesi tamamlandığında hem kültür sanat hayatına hem turizmle çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galata Port, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1.5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir. Dünyanın tüm ünlü markaları bu mekanda yer almak için şimdiden arayış içindedir. İstanbul Modern ile İstanbul Resim ve Heykel müzeleri küresel düzeyde ilgi görmektedir. Nisan ayından itibaren Galata Port'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ne kadar iyi korur ve geliştirsek millet olarak o kadar çok kazanırız.

#Erdoğan #müjde
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