Başkan Erdoğan: Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz

Dünyanın gündeminde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas krizi var.

İki ülke arasında savaş çanları çalıyor. Ukrayna, 100 bin askerin savaşa hazır olduğunu duyurdu. Rusya ise orduda savaş hazırlıkları için denetimlerin yapılmasını istedi.

ÇÖZÜM ERDOĞAN'DA

Amerika ve Avrupa'nın dahil olmak istediği krizde belirleyici lider, Recep Tayyip Erdoğan oluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'yi İstanbul'da kabul etti.

Huber Köşkü'nde yapılan görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz masaya yatırıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözülmesi konusunda çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor.

KIRIM'IN İLHAKINI TANIMAMA YÖNÜNDEKİ PRENSİP KARARIMIZI BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİK

Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik.

KIRIM TATARI SOYDAŞLARIMIZ İÇİN KONUT VE CAMİ İNŞASI PROJELERİMİZ VAR

Ukrayna ile bu konuda da fikir birliği içerisinde olduğumuzu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve cami inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz. Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir teatisinde bulunduk. Mevcut krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Dombas bölgesinde zor şartlarda ateşkesin tesisi yönünde üstlendiği görevi sürdürüyor ve sürdürmelidir. Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerinin temini meselenin barışçıl yollardan halli için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Kuruluşundan bu yana Türk büyükelçiler tarafından idare edilen Avrupa Güvenlik Komisyonu'nun bu en büyük misyonunu çalışmalarına bugüne dek sağladığımız desteği bundan sonra da devam ettireceğiz.

'İŞBİRLİĞİMİZ ÜÇÜNCÜ ÜLKERE KARŞI BİR GİRİŞİM DEĞİLDİR'

Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayii bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısı dikkate alarak, dışişleri ve savunma bakanlarımızın katılımıyla 2+2 yeni bir platformda istişarelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eşgüdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığının göstergesidir. Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak pasaportsuz, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkelerini ziyaret edebiliyor. Malumunuz, güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk. Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz.