Başkan Özlem Zengin'den Aksu Haber’e önemli açıklamalar!
STK Temsilcileri Ve Esnaf Buluşmaları Kapsamında Kahramanmaraş’a Gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin Aksu Haber’e önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE 19.02.2022, 15:48
STK Temsilcileri Ve Esnaf Buluşmaları Kapsamında Kahramanmaraş’a Gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin 2 Günlük Kahramanmaraş Ziyaretini Aksu Haber’e Değerlendirdi.
Genel Başkan Yardımcısı Zengin Konuşmasının Devamında Kahraman Şehrin Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümünü Kutladı.
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