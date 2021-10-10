Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.

Gençlere seslenen Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

"Gençlerle aramıza kimseyi sokmayız"

Hangi kuşaktan olursa olsun biz gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Bizimki TEKNOFEST kuşağı. Biz gençlerimizi her alanda destekliyoruz. 8,5 milyonu bulan yükseköğretim kapasitesiyle hedefimize ulaştık. Bundan sonra kapasitemizi genişleteceğiz.

"Gençlerimizi her alanda destekliyoruz"

Biz gençlerimizi her alanda destekliyoruz. Türkiye bugün toplamda 8.5 milyonu bulan yükseköğretim kapasitesiyle hedefine önemli ölçüde yaklaşmıştır. Bundan sonra dikkatimizi ve imkanlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğiz.

"Bize olan kin ve nefretleri sürekli artan bir kesim var"

Ülkemizde yönetime geldiğimizden beri yaptığımız onca esere ve hizmete rağmen bize olan kin ve nefretleri sürekli artan bir kesim var. Aslında yapılan hizmetlerden en çok faydalananlar da onlar. Bize neden saldırıyorlar biliyor musunuz. Kemal Kılıçdaroğlu İzmirli. İstanbul'dan arabana biniyorsun, 3,5 saatte varıyorsun. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Bu pırıl pırıl yollar, daha önce 6,5, 7 saatte gidilen bu yol bugün 3,5 saate düşmüşse insan bir teşekkür etmez mi.

"Paris İklim Anlaşmasını onayladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını da yanıtladı. Bir gencin iklim kriziyle mücadeleye ilişkin sorusuna cevap veren Erdoğan, şunları söyledi:

İklim kriziyle mücadelemiz sürüyor. Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sizlere bırakacağımız 2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik.

"Haftada 1-2 gün basketbol oynamaya çalışıyorum"

Sosyal yaşamıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Dizi, film izleme fırsatım olmuyor. Ama haftada 1-2 gün basketbol oynamaya çalışıyorum. 5-6 kilometre yürümeye çalışıyorum. Fırsat buldukça spor yapıyorum" dedi.