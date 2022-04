Başkan Tıraş'tan Ramazan ayı mesajı

Başkan Tıraş, Bizler Ramazan’ın anlam ve önemini iyi kavrayarak, bu ayın güzelliklerini hayatımızın her anına yayabilmeli, manevi iklimine uygun olarak daha çok yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunmalı, gelenek, görenek ve bizi biz yapan değerlerimizi büyük bir özen ve hassasiyetle her daim yaşatabilmeliyiz. Kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği Ramazan’ın ruhuna ve maneviyatına uygun bir şekilde toplumun değişik kesimlerine dokunmalı, ulaşılmadık ihtiyaç sahibi, başı okşanmadık yetim ve öksüz bırakmamalı, Aziz Şehitlerimizin emaneti olan Şehit Ailelerimiz ve Kahraman Gazilerimizin yanında olmalı, hasta ve yaşlılarımıza bu ay boyunca özel hürmet ve hassasiyet göstermeli, sofralarına misafir olup onları sofralarımızda misafir etmeliyiz. Bu mübarek ayda da, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeli ve dertleriyle hemhal olmaya özen göstermeliyiz.

İnsanları doğru yola ileten yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in bu ay içerisinde indirilmesi ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bulunması, bu ayın manevi değerini bizlere daha iyi anlatmaktadır. Manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı, buram buram maneviyat kokan bu ayı en güzel şekilde idrak etmeliyiz.

Bu duygu ve düşünceler ile başta değerli Elbistanlı hemşehrilerimin olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.