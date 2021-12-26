Başkent'te duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, gece saatlerinde çarşı merkezindeki sokak üzerinde bulunan demir dubaları çaldı. Olay, çarşı esnafının dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle anlaşıldı. Bir şahsın gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atarak kamufle edip çalma görüntüleri kameralara yansıdı.