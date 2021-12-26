Başkent'te duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı
Başkent'te bir sokaktaki demir dubaları üzerine çarşaf kapatarak çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.
TÜRKİYE 26.12.2021, 18:59
Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, gece saatlerinde çarşı merkezindeki sokak üzerinde bulunan demir dubaları çaldı. Olay, çarşı esnafının dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle anlaşıldı. Bir şahsın gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atarak kamufle edip çalma görüntüleri kameralara yansıdı.
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