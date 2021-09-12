Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Emirhan A.'nın bir yakını “Emirhan ölme” diyerek feryat etti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil, Emirler istikametine hareket halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce bariyerlere çarptı daha sonra servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma sonucunda otomobil savrulurken, çevredeki sürücüler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobilde sıkışan kişileri çıkarırken, 112 Acil servis ekipleri ise Ebubekir D., Emirhan A. Baran B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Buğra Ö. ve Eren A. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek fenalık geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Emirhan'ın yakını bir kişi ise “Emirhan ölme” diyerek feryat etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza anını anlatan bir vatandaş ise, ”Küçük binek araba karşı şeritten çok hızlı geliyordu. Dengeyi kaybederek orta karşı şeride geçti ve otobüsle kafa kafaya çarpıştı” dedi.
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