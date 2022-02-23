Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Dr. Bakar'ın darbedilmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Feray Y. dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı.

Poyraz, Feray Y'yi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, sorgu sonucunda şüphelinin söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin, dün istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası Feray Y. tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

"Yargıya teşekkür ediyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından TUTUKLANMIŞTIR. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz.