Başkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti
Başkentte bir inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
TÜRKİYE 13.12.2020, 18:16
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan işçiler Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Vurgun'u kurtarma çalışması ise devam ediyor.
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