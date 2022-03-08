Başkentte sıvı yağ denetimi
Ankara'nın Sincan ilçesinde, belediye zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetiminde bulundu.
TÜRKİYE 08.03.2022, 16:10
Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, satışa sunulmayan ürünlere yönelik denetimler yaptı. BİM Market'in şubelerinde yapılan denetimlerde raflarda 1 lt'lik yağlar bulunurken, depolarda 5 lt'lik yağların bulunduğu tespit edildi.
Denetimler sonrası açıklama yapan Sincan Zabıta Müdür Yardımcısı Lütfi Taşdemir, sıvı yağların satışa verilmemesine yönelik şikayetler üzerine denetimler yaptıklarını belirterek, "Sincan'daki marketlerde depolardaki yağları kontrol ettik. Depolarda yağ vardı. 5 lt'lik yağları satışa sunmadıkları için yasal işlem yaptı. Vatandaşlarımız huzur içinde alışveriş yapabilir. Konunun takipçisiyiz" dedi.
Depolardaki yağları satışa sunmayan marketlere yasal işlem yapıldığı bildirildi.
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