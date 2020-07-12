Bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan inek, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
TÜRKİYE 12.07.2020, 15:43
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Kirazpınar'da besicilik yapan Sedat Yılmaz'ın, cuma günü otlatmak için araziye bıraktığı ineği kayboldu.
İneğinin, bir çoban tarafından çukurda bataklığa saplanmış halde bulunduğu haberini alan Yılmaz, bölgeye gitti.
Yılmaz, vatandaşların da yardımıyla kazma ve kürek kullanarak ineğin etrafını açmak için çabaladı. Çabalar yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Gövdesinin yarıya yakını çamura gömülen inek, vatandaşlar ve itfaiyecilerin 2 saat süren çabası sonucu, iş makinesi yardımı ve urganla çekilerek bataklıktan çıkarıldı.
Yılmaz, itfaiye ekipleri ile kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlara ve çobana teşekkür etti.
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