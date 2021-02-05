Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerimiz bizim için çok kutsaldır. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor." dedi.

TÜRKİYE 05.02.2021, 16:15
Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak maruz kaldığımız saldırılara karşı koyup, geleceğimize güvenle bakabilmemizi aile yapımızın sağlamlığına borçluyuz. Ailelerimiz bizim için çok kutsaldır. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Hükümet olarak kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere yönelik hizmetlerimizle milletimizin her bir ferdimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlara sadece vitrin süsü, dolgu malzemesi, yasak savma kontenjanı olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir. Biz samimiyeti her konuda olduğu gibi siyasette ve kadınların siyasetteki varlığı hususunda da mücadelemizin merkezine yerleştiriyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin AdıyamanEdirneErzurumİzmirKırşehirMersinOsmaniye 6. olağan il kadın kolları kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

2023 seçimlerine işaret eden Erdoğan, seçimlerde kurulacak 271 bine yakın sandık için 813 bine yakın kadın sandık kurulu üyesi bulmak için verilen sözün tutulacağına inandığını ifade ederek, katılımcılara "Kadınlarımızın sahip çıktığı sandıklarda yanlış, hata, eksik çıkmayacağına eminim. Şimdiden tespit edeceğimiz bu sandık kurulu üyelerimiz, seçim gününe kadar da bulundukları yerlerdeki tüm haneleri, tüm hanım kardeşlerimizi tek tek ziyaret etmelidir. Bizim kadın kollarımız, okul gibi çalışan bir kurumdur. Salgın dönemindeki faaliyetlerinizle kongre sürecindeki gayretlerinizle bu özelliğinizi bir kez daha gösterdiğiniz için sizlere özellikle teşekkür ediyorum." şeklinde seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin, Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyasetin başarıya ulaşamayacağını çok iyi bildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınlara sadece vitrin süsü, dolgu malzemesi, yasak savma kontenjanı olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir. Biz samimiyeti her konuda olduğu gibi siyasette ve kadınların siyasetteki varlığı hususunda da mücadelemizin merkezine yerleştiriyoruz. Siyasi hayatımızın her döneminde hanımların tüm kademelerde hak ettikleri konumlara gelebilmesini temin etmenin gayreti içinde olduk. Hamdolsun bu doğrultuda önemli mesafeler katedilmesini de sağladık. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti'nin imzası bulunuyor. Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin peşindeyken biz, kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık. Bugün ülkemizde eğitimden istihdama ve siyasete kadar her alanda kadınlar oldukça önemli bir yere gelmişse bunun gerisinde işte böyle kararlı bir mücadele vardır. Tabii bu mücadelede pek çok engelle karşılaştık. Hatta kendi içimizde dahi bu mücadeleyi vermek mecburiyetinde kaldık. Ama hamdolsun kadınlarımızla birlikte tüm bu önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik."

Halihazırda TBMM'deki AK Parti Grubu'nda 54 kadın milletvekili bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Kabinede 2 kadın bakanımız yer alıyor. Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını, kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Kadınların işgücüne katılımı yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısı yarı yarıya azaldı. Siyasette de kadınların görünürlüğü ve etkisi her geçen gün artıyor." diye konuştu.

"İlim yuvalarımızı tahrik etmeye kimsenin hakkı yok"

Erdoğan, (Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar), "Son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz. Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor. Bu ilim yuvalarımızı tahrik etmeye buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz. Kendi ülkelerinde sokakta en küçük taşkınlar gösterenlerin başını ezenlerin, ülkemizde sokakları terörize edenleri masum göstermeye çalışmasını da önemsemiyoruz. Elbette teröre bulaşmış olan örgütlerin oyuncağı haline gelen, şiddeti bir hak arama vasıtası olarak gösteren hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız." dedi.

#Erdoğan #Parti #Batı #Aile
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