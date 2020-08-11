Batman'da 11 ev karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesinde 11 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
TÜRKİYE 11.08.2020, 12:13
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Gercüş ilçe merkezine bağlı bazı köylerde, 11 evde koronavirüs vakaları tespit edildi.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vakaların tespit edildiği, Gercüş merkezde 2, Yoloğzı Mahallesinde 3, Güzelöz köyünde 1, Gökçe köyünde 1, Ulaş köyünde 1, Yamanlar köyünde 2, Hisar köyünde 1 olmak üzere toplam 11 ev karantinaya alındı.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınan evlere 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklanırken, filyasyon ekipleri evlerde oturanlara test uygulamaya başladı.
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