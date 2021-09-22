Batman'da ilaç yutan çocuk hastanelik oldu
Yuttuğu ilaçlar nedeniyle baygınlık geçiren 1 yaşındaki Latife, tedavi altında.
TÜRKİYE 22.09.2021, 16:48
Batman'ın Gercüş'e bağlı Seki köyünde yaşayan Işık Ailesi'nin kızları Latife (1), evde oyun oynadığı sırada gözden kayboldu.
Aile, minik kızı kapı önünde yanında ilaç kutusuyla baygın halde bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Latife, ailesinin yardım istediği komşular tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Birden fazla ilaç yuttuğu belirlenen Latife, tedaviye alındı.
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