Batman'da soba zehirlenmesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 10.02.2022, 19:45
Gercüş'ün Kayapınar beldesinde yaşayan Salih, eşi Fadime ve çocukları Yusuf Emre Oluğ, sobadan sızan gazdan etkilendi.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oluğ ailesi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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