Batman'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Batman'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.
TÜRKİYE 12.10.2021, 19:47
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, yüksek miktarda uyuşturucu madde, 70 tabanca fişeği, 33 bin 505 lira suçtan elde edilen para ve 3 muşta ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.
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