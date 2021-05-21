Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçakla saldırı girişimi

Diyarbakır'da önceki gün 8. Ana Jet Üssü'ne gerçekleştirilmek istenilen maketli saldırının ardından bir saldırı haberi de Batman'dan geldi. Batman'da saat 23.10 sularında askeri tesise 3 maket uçakla saldırı yapılmak istendiği ancak güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle olayın kontrol altına alındığı öğrenildi. Saldırı girişimi sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

VALİLİK: ZAYİHAT YOK

Batman Valiliği, bölgede yaşanan saldırı girişimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadelerine yer verildi.

MSB: BİRLİKLERİMİZDE TEDBİRLER ARTIRILMIŞTIR

Milli Savunma Bakanlığı da resmi Twitter hesabından Batman'da yaşanan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, birliklerdeki tedbirlerin artırıldığı belirtilerek, "Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır" denildi.