Bayraktar AKINCI 15 Temmuz anısına havalanıyor
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına gökyüzüne "15" yazıp, hilal çizeceğini duyurdu.
TÜRKİYE 15.07.2021, 22:14
Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı eğitim uçuşunda 15 Temmuz anısına gökyüzüne 15 yazacak ve hilal çizecek. Tüm şehit ve gazilerimize rahmet ve saygıyla... #TürkiyeGeçilmez" ifadelerini kullandı.
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), geçen hafta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.
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