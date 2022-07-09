Bayram planı yapanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor, 10 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminini güncelledi. Son hava raporuna göre sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, pazar günü yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ''Yapılan son değerlendirmelere göre 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Bilecik illeri geneli, Bursa'nın güneydoğu kesimleri ( Yenişehir, İnegöl, Keles, Kestel) ile Kütahya çevrelerinde (Kütahya, Aslanapa, Tavşanlı, Altıntaş, Domaniç) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' ifadelerine yer verildi.

10 İLE SARI KODLU UYARI

Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce'de kuvvetli yağışlar beklenirken Meteoroloji bu illerde yaşayanlar için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı hava durumunun potansiyel tehlike arz ettiği durumlar için kullanılıyor. Bu durumlarda meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.