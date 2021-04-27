Bayram sonuna kadar tam kapanma!
Türkiye salgınla mücadelesinde yeni bir döneme başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı
Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs pazartesi sabah 5’e kadar tam kapanma ilan edildi yaklaşık 3 hafta boyunca kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Tam kapanma sürecinde zincir marketler haftanın 6 günü hizmet verecek Pazar günleri kapalı olacak
Seyahatlerin tamamı izne tabi olacak. Şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek
Bu dönemde hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından içişleri bakanlığı 81 il valiliğine tam kapanma konulu genelge gönderdi
Genelgeye göre temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik, ve lojistik işletmeleri dışındaki tüm işletme ve iş yerleri kapalı olacak
Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemiş ve tatlıcılar 10-17 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Restoran lokanta ve işletmeler ramazan boyunca 24 saat paket servis hizmeti verebilecek
Cenazesi olanlar toplam 10 kişi ile sınırlı olmak kaydıyla seyahat izin belgesi alabilecek
Muafiyete ilişkin gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere, özel hastanelerden sahte randevu alanlara, marketlere ailece gidenlere ve çiftçi kayıt belgesini amacı dışında kullananlara idari para cezası uygulanacak
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