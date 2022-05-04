Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun gün içinde daha da artması bekleniyor.