Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların dönüşe başlamasıyla, 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TÜRKİYE 04.05.2022, 12:56 04.05.2022, 17:21
Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Trafik yoğunluğunun gün içinde daha da artması bekleniyor.
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
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|34
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|66
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|64
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|32
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|31
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