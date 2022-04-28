Bayram tatiline giden öğrenciler kaza geçirdi
Malatya’da eğitim gören dört öğrenci bayram tatili için memleketleri Kastamonu’ya giderken Sivas’ta kaza geçirdi, 1’i ağır 4 öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Kangal ilçesi Alacahan köyü Abdalboğan mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kastamonu istikametine giden E.K. (20) yönetimindeki 37 AT 222 plakalı Fiat marka otomobil bilinmeyen bir nedenle takla atarak yolun dışarısına çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Kangal ilçesi Alacahan köyü Abdalboğan mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kastamonu istikametine giden E.K. (20) yönetimindeki 37 AT 222 plakalı Fiat marka otomobil bilinmeyen bir nedenle takla atarak yolun dışarısına çıktı.
Araçta bulunan sürücü ve A.E.(21), D.D. (20), A.İ.(22) yaralandı. Dört yaralının öğrenci oldukları bayram tatili için memleketleri Kastamonu'ya gittikleri öğrenildi. Yaralı öğrenciler Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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