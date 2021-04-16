Bayramda 9 günlük kapanma olabilir!

Salı günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı ile birlikte iki haftalık bir kısmi kapanma dönemine girildiğini açıklamıştı. Kısmi kapanma ile sokağa çıkma sınırlamasından şehirler arası seyahat kısıtlamasına kadar birçok noktada yeni düzenlemeye gidilmişti.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu tedbirlerin uygulanmasıyla rekor kıran vaka ve vefat sayılarındaki gidişat takip edilecek. Ancak günlük vaka sayılarının en azından 25-30 binlere inmesi gerçekleşmezse, devreye başka tedbirler girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz" sözleri de bunu işaret etmişti.

9 GÜNLÜK TAM KAPANMA

Sabah'ın haberine göre vaka tablosunda hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma uygulanması beklenen seçenekler arasında yer alıyor.

KISMİ KAPANMADA UYGULANAN TEDBİRLER