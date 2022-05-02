Bayramda aile ziyareti tartışması korkunç sonla bitti
Samsun'da bayramda bir ailede, aile ziyaret tartışması korkunç bir sonla bitti. 2 çocuk annesi genç kadın, aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla kendini karnından vurarak yaşamını yitirdi. Kadının eşinin silah sesi üzerine balkondan yatak odasına koştuğu ve kadını kanlar içinde bulduğu öğrenildi. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
TÜRKİYE 02.05.2022, 21:30
Kan donduran olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi A.A. (30) ile eşi Y.A. (42) arasında sabah saatlerinde bayramda aile ziyareti konusundan tartışma çıktı.
DIŞARI ÇIKMAK İÇİN HAZIRLANIRKEN...
Aile fertleri öğleden sonra evlerinden dışarı gezmeye gitmek için hazırlık yaptığı sırada giyinmek için yatak odasına giden A.A. burada kendini tabancayla karnından vurdu.
EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU
Silah sesi üzerine balkondan yatak odasına koşan Y.A. eşini kanlar içinde bularak 112’yi arayıp yardım istedi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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