Bayramda bir araya geldiği kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün Kasımpaşa Mahallesi 231 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak - verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan Abdulali D. (19) ve ağabeyi M.D. (34), bayram dolayısıyla bir araya geldi. Burada yine aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan ağabey ve kardeşin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada M.D., kardeşi Abdulali D.'yi bıçaklayarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın şüphelisi M.D., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ağabeyinin bıçakladığı Abdulali D., sağlık ekipleri tarafından ambulansla önce Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.