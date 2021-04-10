Bayram'da seyahat yasağı gelebilir!

Koronavirüs vaka sayılarının 55 bini görmesinin ardından yeniden kısıtlamaların artırılacağı konuşuluyor. Gözler pazartesi günü toplanacak Kabine toplantısına çevrilirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan'dan Ramazan bayramıyla ilgili tatil planları olanları üzecek haber geldi. Şehirler arası seyahat yasağının geri gelebileceğini belirten Prof. Dr. Çalışkan, Ramazan ayında sokağa çıkma kısıtlaması sürelerinin de değiştirilebileceğini söyledi.

TÜRKİYE 10.04.2021, 10:31 10.04.2021, 16:24
Bayram'da seyahat yasağı gelebilir!

Türkiye'de günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, salgın sürecindeki tedbirlere yönelik açıklamada bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin uyarılarda bulunup şunları söyledi:

SEYAHAT YASAĞI GELEBİLİR

"Vaka sayılarını düşürmek için şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilebilir. Sokağa çıkma yasağının süreleri değiştirilebilir.

RAMAZAN AYI İÇİN KRİTİK UYARI

Kademeli mesaiye geçiş, toplu taşımada oturma düzeninde seyreltilmeye geçilmesi, iftar sofralarının kalabalıktan uzak yapılması, aile ziyaretlerinin askıya alınması vaka sayılarını belirgin ölçüde düşürebilir.

"RİSK GRUBU ANTİKORLU OLMAK ÜZERE"

Yakın bir sürede yüksek risk grubunda bulunan hastalarımızın tamamı ikinci dozdan sonra yüksek antikora sahip olacak. Tedbirler ve haziranda yaygın aşılamayla yaz aylarına daha rahat şekilde girebilir, kontrollü sosyal yaşama geçebiliriz.

Ramazan bayramı için tatil planı yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan

"TEDBİRLER TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK YÜZDE 70 OLANA KADAR DEVAM ETMELİ"

Toplumsal bağışıklık yüzde 70'e yükselene kadar tedbirlere devam edilmeli. 1 ayda vakalar 10, ölümler 5 kat arttı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 2 SINIF DIŞINDA EVE GEÇİLİRSE DÜZELİR"

Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitimin yalnızca 8 ve 12. sınıflar için yapılması salgının yayılmasını önler. Öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 20. Bu oran daha da yükselecek."

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