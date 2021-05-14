Bayramlaşmak için ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu
Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu
TÜRKİYE 14.05.2021, 20:42
Kocaeli'nde yaşayan Mehmet Karataş'ı, bayramlaşmak için arayan çocukları ulaşamayınca mahalle muhtarı jandarma ile birlikte adamın evine girdi. 5 gün önce koronavirüs aşısı olduğu öğrenilen Karataş, evinde ölü bulundu.
Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Mehmet Karataş'ı bayramlaşmak için telefonla arayan çocukları babalarına ulaşamayınca durumu mahalle muhtarına bildirerek, evin kontrol edilmesini istedi.
5 GÜN ÖNCE AŞI OLMUŞ
Bunun üzerine muhtar Yusuf Öner, jandarma ile birlikte eve girdi. Yatağında hareketsiz yattığı görülen Karataş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Karataş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, 5 gün önce korona aşısı olduğu öğrenildi.
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