BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer’i ziyaret etti

Destici, ziyaretinde iki gündür kentte çeşitli temaslarda bulunduğunu söyledi.



Seçilen belediye başkanının, partinin değil vatandaşların başkanı olması gerektiğini aktaran Destici, "İlçelere baktığımız zaman aşağı yukarı 10-11'i Cumhur İttifakı'na mensup partilerde. Bu belediye meclis üyeliğine de yansıyordur muhakkak. Burada önemli olan Türkiye ve özelde de Mersin. Dolayısıyla hem şehir merkezinde hem de bütün diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet daha iyi nasıl götürülür, talepler nasıl karşılanır… Burada mutlaka ama mutlaka el ve güç birliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Destici, BBP'nin kurulduğu günden bu yana var olan bütün siyasi partilerle seviyeli bir ilişkisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bizim bir çizgimiz var. O da terör. Hangi siyasi parti olursa olsun, yeter ki terörü desteklemesin. Terörün uzantısı olmasın. Hepsiyle, bütün liderlerle, yöneticileriyle gözlerinin içine bakarak konuşabilme hakkına sahibiz çünkü biz hiçbir zaman siyaseti çirkinleştirmedik. Daha sonra pişman olacağımız laflar etmedik. Eleştirilerimizi de yaptıysak, mutlaka bunları da siyasi etik, ahlak içinde yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bizim iddiamız, tabii ki Cumhur İttifakı ile başarılı olmak. Türkiye'yi yönetmeye devam etmek ama yerelde halkımız, milletimiz kime yetkiyi vermişse, elbette ki arkadaşlarımızın da teşkilatlarımızın da diğer partilerin de herkesin bir hizmet etmesini, vatana, millete faydalı olmasını arzu ederiz."

Destici, Mersin'in sorunları ve taleplerini de TBMM'de dile getireceklerini ifade etti.