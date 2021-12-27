BDDK'dan 5 kişi hakkında suç duyurusu
BDDK, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni ekonomi tedbirleri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
İyi Partili Durmuş Yılmaz, 'Kur Koruma TL Mevduat Hesabı' için "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa, Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Bunun üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), harekete geçti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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