Bebeğin ağlamasını duyan komşular içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binada 3 aylık bebeğin uzun süre ağlaması sonrası apartman sakinleri jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, eve girdiklerinde 36 yaşındaki annenin doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı.
İzmit ilçesine bağlı Kuruçeşme Akpınar TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda, 3 aylık bebeğin uzun süre ağlamasından endişe duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI BULUNDU
Kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri, Nurten Uyanık'ın (36) doğal gaz borusuna asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. 3 aylık Asel bebek ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Eve geldiğinde şoke olan Uyanık'ın eşi de ifade vermek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
"BEBEK İÇERİDE AĞLIYORDU"
Nurten Uyanık'ın komşusu Güllü Gümüş, "Saat 18.00'de alt komşusu çocuğun ağlamasını duymuş. Kapıya vurmuş ve o sırada bebek içeride ağlıyormuş. Sonrasında jandarmaya haber vermiş. Jandarma kapıyı kırarak içeri girmiş. Psikolojik sorunları vardı" dedi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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