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Bebeğini darbederek öldüren anne tutuklandı

İstanbul'da 4 aylık bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen annenin tutuklanmasına karar verildi.

TÜRKİYE 16.02.2022, 14:43
Bebeğini darbederek öldüren anne tutuklandı

Bahçelievler'de 1 Ekim 2021'de doğan Y.Ö, 20 Ekim'de rahatsızlanması üzerine anne Merve Ö. ve babası Tekin Ö. tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede bebeğe yapılan muayenede vücudunda sigara yanığı ve darp izi bulunduğu belirlendi.

Tedavisi süren bebek Y.Ö'nün hastanede hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan Merve ve Tekin Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Anne ve babanın savunmaları alındı

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince savunmaları alınan şüpheli Merve Ö, çocukluğundan evlendiği güne kadar aile şiddetine maruz kaldığını, şiddet sebebiyle 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü anlattı.

Maktulün ilk çocuğu olduğunu belirten Merve Ö., doktorunun doğumdan sonra kendisine düzenli ilaç kullanmasını söylediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Doğumdan sonraki birinci haftadan itibaren her gün düzenli olarak ilaçları kullandım. Maktule kasten şiddet göstermem söz konusu değildir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum ancak bir gün uyandığımda yanımda anne yanı yatağında yatan bebeğimin uyku sırasında yanlışlıkla üstüne çıktığımı fark ettim. Daha sonra bebeğimi emzirmeye başladım. Bebek emmek istemeyince komşuma danıştım. Kendisi bana derhal çocuğu doktora götürmemi söyledi. Ben de eşimle çocuğu alarak doktora gittim. Doktora çocuğun üzerine çıktığımı bu sebeple zarar görmüş olabileceğini söylemedim."

Çocuğun üzerinde sigara söndürme izleri görmediğini, eşiyle sigara kullanmadığını ifade eden şüpheli Merve Ö., kendisinin ve eşinin kesinlikle çocuğa kasten zarar vermediğini öne sürdü.

Baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tekin Ö. de savunmasında, eşinin babasından fiziksel şiddet görmesi nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü bildiğini, ilaçlarını düzenli kullandığını, hamile kaldıktan sonra mecburen ilaçları bıraktığını anlattı.

Tekin Ö., kendisi işe gittiği için çocuğuyla eşinin ilgilendiğini, kendisinin veya eşinin çocuğa kasten yapmış olduğu bir eylemin söz konusu olmadığını iddia etti.

Hakimlik, şüpheli Merve Ö'nün "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına, diğer şüpheli Tekin Ö.'nün adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

#Bebeğini #ölüm
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