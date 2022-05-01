Bebeğini öldüren katil, yakalandı!

2011 tarihinde İstanbul'da vahşetin son noktası yaşanmıştı.

11 yıl önce İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin savcılığa yaptığı ihbar 2,5 yaşında hayatını kaybeden Semanur'un ölümünün ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

2,5 yaşındaki Semanur Sandayuk vücudundaki yanık, kırık ve iç kanamalarla 25 Mart 2011'de hastaneye kaldırılmıştı.

Küçük kızın biyolojik annesi olan Bilgen Sandayuk o gün verdiği ifadesinde eşini suçladı.

"Eşim hırsızlık yapmaya gitmişti, gelince Semanur'a iki tokat attı"

Bilgen Sandayuk, "Eşim o gece evde yoktu. Hırsızlık yapmaya gitmişti, sabah geldi ve yattı. Çocuklar gürültü yapınca uyandı, Semanur 'a iki tokat attığını gördüm. 'Sen işine bak ' deyince mutfağa döndüm. Geri geldiğimde Semanur 'un nefes alamadığını gördüm. Yarım saat sonra hastaneye götürdü" dediği öğrenildi.

Ölen bebeğin abi ve ablası gerçeği ortaya çıkardı

Ancak Semanur Sandayuk'un o dönem 8 yaşındaki ablası ile 10 yaşındaki abisinin ifadelerinde korkunç gerçekler ortaya çıktı.

"Annem, ayağı kırık olduğu için kardeşimin kafasına çivili sopa ile vurdu"

Çocukların ikisi de annelerini suçlarkeni Semanur Sandayuk'un abisi, "Bir keresinde annemin ayağı kırık olduğu için ağlayan Semanur 'un kafasına çivili sopa ile vurduğunu gördüm" dedi.

Sandayuk çifti hakkında "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Baba tutuklandı. Anne ise kayıplara karıştı.

Katil anne hakettiği cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi

Evlat katili Bilgen Sandayuk, önceki gün Arnavutköy'de yakalandı. Hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sandayuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Sandayuk cezaevine gönderildi.