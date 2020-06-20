Bebeğiyle koronavirüse yakalanan kadın 12 gün sonra hastalığı yendi!
Diyarbakır'da doğum yaptıktan 29 gün sonra bebeğiyle koronavirüse yakalanan ve solunum desteği ihtiyacı duyan 29 yaşındaki kadın, 12 günlük yaşam mücadelesini kazandı.
TÜRKİYE 20.06.2020, 16:01
54
Diyarbakır’da yaşayan 29 yaşındaki Ş.E., 1 Mayıs'ta kız bebek dünyaya getirdi. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ş.E., doğumdan 29 gün sonra yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan genç kadın, hastanede tedaviye alındı. Kızının da koronavirüse yakalandığı belirlenen Ş.E., durumu kötüleşip nefes alamayınca mekanik ventilatöre bağlanarak entübe edildi.
Bebeğin hastalığı kısa sürede atlattığı, kadının ise yoğun tedavi sonucu 12 gün sonra yaşam mücadelesini kazanıp, servise alındığı öğrenildi.
25°
sağanak
Namaz Vakti 20 Haziran 2020
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:31
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|28
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Giresunspor
|28
|41
|9. Ümraniye
|28
|40
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|30
|46
|6. Sheffield United
|29
|44
|7. Wolverhampton
|29
|43
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Arsenal
|30
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Southampton
|30
|37
|14. Newcastle
|29
|35
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|29
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|30
|65
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Sevilla
|30
|52
|4. Atletico Madrid
|29
|49
|5. Getafe
|29
|47
|6. Real Sociedad
|29
|47
|7. Villarreal
|30
|47
|8. Valencia
|29
|43
|9. Granada
|30
|42
|10. Athletic Bilbao
|29
|39
|11. Levante
|30
|38
|12. Deportivo Alaves
|29
|35
|13. Osasuna
|29
|35
|14. Real Betis
|29
|34
|15. Real Valladolid
|29
|33
|16. Eibar
|29
|28
|17. Celta de Vigo
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|30
|24
|20. Espanyol
|30
|24