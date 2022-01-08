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Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanı Akar, 2022 yılı bedelli askerlik ücretinin son belirlemelere göre 55 bin 194 lira olduğunu söyledi.

TÜRKİYE 08.01.2022, 18:45 08.01.2022, 18:48
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile Bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Akar, milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelli askerlikle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

26 Haziran 2019'da başlayan yeni askerlik sistemi konusunda da değerlendirme yapan Akar, bu sistemde erlerin de general olabildiğini anımsattı.

Yeni askerlik sisteminin, 1927'den itibaren 2019'a kadar değişen ve gelişen şartlar, ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlemeler yapılarak geldiğini ve sistematiğinin bozulduğunu anlatan Akar, yeni sistemin yoğun çalışmaların ardından belli olduğunu ve bir sistem haline geldiğini ifade etti.

Akar, modern ordularda da uygulanan bu sistem kapsamında er olarak girenlerden 6'sının subay, 41'inin astsubay, 480'inin uzman erbaş ve 1845'inin sözleşmeli er olduğunu açıkladı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücretinin nasıl belirlendiğini anlatan Akar, 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini ifade etti.

Söz konusu sistemle, hem silahlı kuvvetlerin hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını belirten Akar, yoklama kaçağı konusunda da ciddi azalmaların olduğunu söyledi.

Akar, 2021 yılında bedelli askerlik başvurularının yüzde 57 arttığını söyledi. "Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi, belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi" dedi.

Bakan Akar, 6 aylık askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bu hizmetini 12 ay olarak gerçekleştirmek isteyen Mehmetçik'in maaşının 4250 lira, yedek astsubayın maaşının 8 bin 500 lira, astsubayın maaşının da 9 bin lira olduğunu ifade etti.

#askerlik #Milli Savunma Bakanı Akar
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