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Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili konuştu

Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi konusunda herhangi bir anayasal ve yasal sorun yoktur" dedi.

TÜRKİYE 25.06.2022, 15:14
Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili konuştu

Türkiye, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin gelecek yıl yapılacağını vurguluyor.

Yeniden adaylık tartışmaları

Siyaset ve hukuk alanından bazı isimler, Erdoğan'ın daha önce iki kez seçilmesi nedeniyle yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağını öne sürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı tartışmalarına ilişkin net mesajlar verdi.

"2023'te aday olması anayasamıza da yasalarımıza da uygun"

Bakan Bozdağ, Ağrı'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olması anayasamıza da yasalarımıza da uygundur. Anayasaya ve yasaya aykırı bir durum söz konusu değil." dedi.

Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, '2023 seçimlerinde aday olamaz' tartışmasını, Millet İttifakı bileşenleri ve onlara destek verenler yapıyorlar. Onlar tartışıyor konuyu, biz tartışmaya açmadık." diye konuştu.

"Seçimlerde yenemeyeceğini anlayanlar..."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde yenemeyeceğini anlayanlar, umutlarını Cumhurbaşkanımızın anayasal ve yasal olan adaylığını engellemeye bağladılar." diyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar için üzüntü verici bir durum"

"Onlar için üzüntü verici bir durum. Meydana çıkmaktan, adil bir yarışa katılmaktan, milletin hakemliğine başvurmaktan ve milletin verdiği karara rıza göstermekten kaçındıklarını gösteriyor."

"Hukusuzluğa sığınmak için ter dökmesinler"

Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili pürüz çıkarmaya çalışanların 2023 seçimlerine hazırlanması gerektiğini belirten Bozdağ, "Orada çalışalım, orada yarışalım, orada görüşelim. Hukusuzluğa sığınmak, haksız bir yol açmak için ter dökmesinler. Çünkü daha önce de böyle ter döktüler, boşuna yoruldular. Yorulmalarını istemeyiz." şeklinde konuştu.

Bekir Bozdağ, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

2014'te yapılan seçimle ilgili hatırlatmalarda bulundu

"2014'te yapılan seçim, parlamenter sistem içinde yapıldı. Sembolik yetkilere sahip cumhurbaşkanı seçimidir. Sorumsuz cumhurbaşkanı seçimidir. Parlamentodan ayrı yapılmış bir cumhurbaşkanı seçimidir ve yürütme organı olmayan bir cumhurbaşkanı seçimidir.

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın yeniden adaylığıyla ilgili konuştu #1

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterme usulü değişti"

2017 Anayasa değişikliğiyle beraber cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterme usulü değişti. Cumhurbaşkanı seçimine dair maddelerin tamamı değişti ve yeniden yazıldı. Maddenin tamamı değişti.

Önceden cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği kesiliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız, 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı seçilince partisiyle ilişiğini kesti ve genel başkanlıktan, AK Parti üyeliğinden ayrıldı. O zaman cumhurbaşkanı yürütme organı değildi.

"Anayasa'ya açıkça yazıldı"

2017'de yapılan değişiklikten sonra, aday gösterme usulünün yanında cumhurbaşkanını seçim usulü de değişti. Çünkü milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı ve yine TBMM seçimleriyle cumhurbaşkanı seçimlerinin birlikte ve aynı gün yapılması Anayasa'ya açıkça yazıldı. Öte yandan cumhurbaşkanlığı, yürütme organı başlığı altında düzenlendi ve şu anda cumhurbaşkanı devletin başıdır, yürütme organıdır.

"İstisna hükmü yorumla ve içtihatla konulamaz"

Eğer cumhurbaşkanının ikinci defa seçilmesini istememiş olsaydı o zaman Anayasa'ya bir istisna ve geçiş hükmü konulurdu.

Anayasa koyucu cumhurbaşkanı olan o zaman yürürlüğüe girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili bir istisna hükmü koymamıştır. Anayasa koyucunun koymadığı bir istisna hükmü yorumla da içtihatla da konulamaz.

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararda da ifade edildiği gibi temel haklarla ilgili yapılan düzenlemeler eğer yeni haklar doğuruyorsa, bu haklar gelecekte kullanılacak haklardan mahsup edilemez.

"Sembolik olarak daha önce seçim yapıldı diye..."

Seçilme hakkı konusunda cumhurbaşkanına yürütme organı olarak iki defa seçilme hakkı veren bir anayasa değişikliği var. Sembolik olarak daha önce seçim yapıldı diye önceki seçim, yeni hükümlerin verdiği iki defa seçilme hakkından mahsup edilemez.

Böylesi bir düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce Sayın Gül'le ilgili yapılan düzenleme iptal edilirken, açık bir şekilde ortaya konmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi konusunda herhangi bir anayasal ve yasal sorun yoktur. Anayasal ve yasal sorunu çıkarmak isteyenler, boş yere gayret ediyorlar."

#Bekir Bozdağ #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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