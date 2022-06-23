Bekir Bozdağ: Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada, mahkemenin kararı dikkat çekti.

Mahkeme, Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Avcı'ya verilen müebbet hapis, haksız tahrikle 23 yıla indi.

'Haksiz tahrik' açıklaması

Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Ulusal İçtihat Forumu’nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gelişmenin ardından önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Bozdağ, "Son tartışılan konuda elbette insan olarak benim ve eminim ki pek çok kimsenin de vicdanı sızlamıştır. Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum." dedi.

Bozdağ: Kamuoyunun dikkatine sunuyorum

Bozdağ, "Bir soru sorarak, bu tartışmayı Türkiye kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Sadece soru, bir kanaatimi ifade etmeden.

Tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı ya da uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı? ifadelerini kullandı.

"Faili cesaretlendiriyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Gültekin davası kararına ilişkin yaptığı açıklama, "Haksız tahrik indirimi yanlış bir değerlendirmedir. Faili cesaretlendiren bir değerlendirmedir ve kamuoyunun adaletin tecellisi düşüncesini sarsan bir sonuçtur." demişti.

Yanık: Süreci takip ediyoruz

Bakan Yanık, bu konuda sürecin devam ettiğine işaret ederek, "Haksız tahrik indirimi uygulanmış olmasına biz de açıkçası çok üzgünüz. Çünkü biz Bakanlık olarak bu davayı en başından beri takip ediyoruz. Dosyanın içeriğine, ilgili arkadaşlarımız çok vakıflar ben de bizatihi yakından takip ediyorum dosyayı, bir hukukçu kimliği ile de ayrıca takip ediyorum.

Dün itibarıyla İstinaf Mahkemesi'ne müracaat etme anlamında süre tutum dilekçemizi verdik. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra da istinaf gerekçelerimizi ayrıca dosyaya sunacağız. Süreci takip ediyoruz." diye konuşmuştu.