Beklenen Kabine bugün toplanıyor! Gündem, Kurban Bayramı tatili süresi

İki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta öne çekildi. Bugün 15.30'da toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs verilerinden aşılamaya ve bayram tatili süresine kadar birçok konuyu ele alacak.

BAYRAM TATİLİNİN KAÇ GÜN OLACAĞINA KARAR VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayram tatili için "9-10 günlük bir süre konuşuluyor. Son durumu millete seslenişte açıklayacağım." demişti. Cumhurbaşkanı bu akşam toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek bayram tatilinin kaç gün olacağını paylaşacak.

KORONAVİRÜS VERİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Toplantıda, eko