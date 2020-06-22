Belediyeler artık drone ile ilaçlama dönemine başladı!

Tuzla Belediyesi, sivrisineklere yuva olan dere, göl, kanal gölet, bataklık, çöp konteyneri, su kuyuları ve sazlık gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarını 'drone' ile gerçekleştiriyor.

"Drone ile ilaçlama yaptık"

İlaçlama çalışmalarında teknolojiden faydalandıklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şunları söyledi:

"Bilim ve teknolojiden faydalanarak, Tuzla’da drone ile ilaçlama yaptık. Yaz gelince sinek ve diğer haşerelere karşı mücadele veriyoruz. Larva mücadelesini birçok noktada sinek kaynağı dere göl çayır sulak arazilerde sürdürüyoruz. Drone ile özellikle ulaşmakta zorluk çektiğimiz yürüyerek zor ilaçlanacak bölgeleri ilaçlıyoruz. Zorlu bölgelerde ilaçlamayı araçlarla ve gerektiğinde drone ile yapmaya devam edeceğiz. Akıllı dünya, akıllı şehir ve akıllı ilçe olarak da birçok yeni uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz."

"Tedbir almak en önemli mücadele yöntemidir"

COVID-19 sürecinin kişisel temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedbir almak en önemli mücadele yöntemidir. Bir yerde bir sorun oluşmasından sonra verilen mücadelen ziyade, küçük önlemlerle alacağımız kişisel tedbirler ile çevre ve halk sağlığı için zarar oluşturacak sonuçları engelleyebiliriz. Vatandaşlarımızın sağduyusuna her zaman çok ihtiyacımız olduğu gibi, sinek ve larva mücadelesinde de kişisel tedbirlerin alınması konusunda iş birliğine her zaman ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istiyorum."