"Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan F. A., 10 gün önce kanser hastası annesi Nuray A. (50) kemoterapiye gittiği sırada evden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen F.A., kuzenine mesaj atarak "Beni biraz merak etsinler, birkaç güne döneceğim" yazdı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kızından haber alamayıp hayatından endişe eden annesi, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Nuray A.'nın başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

TELEFON SİNYALLERİNDEN YERİNİ TESPİT ETTİLER

F.A.'nın telefon sinyallerini izlemeye alan ekipler, gittiği adresi tespit etti. Erkek arkadaşında kaldığı belirlenen F.A., buradan alınıp ailesine teslim edildi.