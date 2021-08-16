"Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu
Bursa'da 10 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha geri dönmeyen 17 yaşındaki F A., telefon sinyallerini izlemeye alan polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
TÜRKİYE 16.08.2021, 13:00
Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan F. A., 10 gün önce kanser hastası annesi Nuray A. (50) kemoterapiye gittiği sırada evden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen F.A., kuzenine mesaj atarak "Beni biraz merak etsinler, birkaç güne döneceğim" yazdı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Kızından haber alamayıp hayatından endişe eden annesi, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Nuray A.'nın başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.
TELEFON SİNYALLERİNDEN YERİNİ TESPİT ETTİLER
F.A.'nın telefon sinyallerini izlemeye alan ekipler, gittiği adresi tespit etti. Erkek arkadaşında kaldığı belirlenen F.A., buradan alınıp ailesine teslim edildi.
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