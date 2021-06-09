Benzin istasyonunda araç alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi
Bartın'da bulunan bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılmasının ardından çalıştırılan otomobil, bir anda alev topuna döndü. Sürücü Muhammet Balcı, alev alan araçtan son anda inerken, bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
TÜRKİYE 09.06.2021, 12:22
Kozcağız beldesi girişindeki akaryakıt istasyonuna dün akşam gelen Muhammet Balcı'nın, LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırdığı otomobili bir anda alev aldı. Aracın içinde alevlerin arasında kalan Balcı, kapıyı açarak, son anda kendisini dışarı attı. Akaryakıt istasyonundaki çalışanların anlık müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürüldü.
VÜCUDUNDA HAFİF YANIKLAR OLUŞTU
Balcı ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Balcı'nın vücudunda hafif yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Aracın alev alması ve sürücünün yaşadığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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