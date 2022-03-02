Benzin ve motorin fiyatlarına zam
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 88 kuruş, motorine ise 1,51 TL zam geldi.
TÜRKİYE 02.03.2022, 18:57 02.03.2022, 20:48
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı, Batı ülkelerinden peş peşe gelen yaptırımlar akaryakıt fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorine yapılan son zamı duyurdu.
BENZİNE 88 KURUŞ, MOTORİNE 1,51 TL ZAM
Buna göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 88 kuruş, motorine ise 1,51 TL zam geldi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Zam sonrası litre fiyatı; benzinde yaklaşık olarak İstanbul’da 16,55 TL’den 17,43 TL’ye, Ankara’da 16,65 TL’den 17,53 TL’ye, İzmir’de 16,67 TL’den 17,55 TL’ye yükseldi.
Zam sonrası litre fiyatı motorinde ise İstanbul’da 16,05 TL’den 17,56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16,16 TL’den 17,67 TL’ye çıktı.
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