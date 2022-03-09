Benzin ve motorinde fiyat artışı
Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 79 kuruş, motorinin litre fiyatında 2 lira 25 kuruş fiyat artışına gidildi.
TÜRKİYE 09.03.2022, 17:05
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin ve benzinin litre fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere artışa gidildi.
Fiyat artışı, benzinde 79 kuruş, motorinde ise 2 lira 25 kuruş olarak pompaya yansıyacak.
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