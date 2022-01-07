Benzin ve motorine zam

Son dönemde yaşanan zam furyasında akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmıştı.

Bugün ise bir zam daha geldi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN LİTRE FİYATI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

MOTORİN

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.