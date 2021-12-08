Benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi!
Son dönemde ciddi şekilde artan benzin fiyatlarına bu geceden itibaren yeniden zam gelmesi bekleniyordu. Buna göre, beklenen zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren benzine motorine de 31 kuruş zam yapıldı.
Akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.
Son dönemde peş peşe gelen zamlara yenileri eklendi.
MOTORİNE 31, BENZİNE 77 KURUŞ
Dün motorine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 31, benzine de 77 kuruş zam geldi.
Resmi açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapıldı.
Açıklamada, " 09/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 77, motorinde 31 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
3 BÜYÜK ŞEHİRDE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Son zamlarla birlikte, Ankara'da ortalama 9,64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,41 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 9,59 liradan 10,36 liraya, İzmir'de 9,66 liradan 10,43 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 10,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,01 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 10,09 liradan 10,40 liraya çıkacak.
FİYATLAR ÇİFT HANELİ SAYILARI GEÇTİ
Böylelikle hem benzin hem de motorin fiyatları son zamlarla birlikte çift haneli sayılara ulaşmış oldu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8