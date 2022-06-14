Benzine 97 kuruş indirim

Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol varil fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Üst üste gelen zamlarla benzin ve dizel yakıt fiyatları 30 TL'ye dayanırken bugün indirim bekleniyor.

97 kuruş indirim geliyor

buna göre bu geceden itibaren pompaya yansıyacak çekilde benzin litre fiyatında 97 kuruş indirim yapılacak.

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı ise 3 büyük şehirde şöyle:

İstanbul'da 27,91 TL’ye, Ankara’da 28,02 TL’ye, İzmir’de 28,01 TL’ye satılıyor.