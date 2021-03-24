Benzinle soba yakmak istedi: 3'ü ağır 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Güneri Caddesi'nde bulunan müstakil evde, Cumali Bolat (37) benzin ile sobayı yakmaya çalıştığı esnada alevler birden evin odasına ve üzerlerine sıçradığı iddia edildi. Yangında Cumali Bolat ve eşi Hüreyya Bolat önce çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasında kalan Kaan Bolat'ı (8) annesi üzerine battaniye atarak söndürürken baba çocuğunu alevlerin içinden çıkardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anne Hüreyya Bolat alevlerin içinden çıkarırken olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaralı olan anne, baba ve iki çocuğu Kozan Devlet Hastanesi ve özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı. Durumu ağır olan baba Cumali Bolat ve oğlu Kaan ve anne Hüreyya Bolat Adana Şehir hastanesine sevk edilirken yaralı kız çocuğu Nazlıcan Bolat özel bir hastanede tedavine devam edildi. Yakınlarına yardım ederken elinden yaralanan aile büyüğü Mehmet Ali Bolat ise tedavisinin ardından aile fertlerinin yanından ayrılmadı.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olaydan hemen sonra yangın yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında evin tamamı yanarak kullanılmaz hale gelirken olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre yangının benzin ile sobayı yakmaya çalışıldığı esnada çıktığı tespit edildi. Çevre sakinleri ve Bolat ailesinin komşuları çevrede üzüntü içinde yangına müdahaleyi izledi.



Öte yandan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak yangından hemen sonra olay yerine gelerek incelemede bulundu ve polislerden bilgi aldı.