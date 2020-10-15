Berberoğlu'nun avukatlarının itirazına ret
Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun avukatları, mahkemenin "yeniden yargılamanın reddi"ne dilekçe vererek itiraz etti. İtiraz reddedildi, dosya 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.
Berberoğlu'nun bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM), "hak ilhali"nde bulunulduğu gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere dosyayı Yargıtay'a göndermişti.
İtiraz reddedildi, dosya bir üst mahkemeye gönderildi
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığına’ hükmetti.
Mahkeme, bu gerekçe ile de yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına karar verdi.
Bu kararın ardından Berberoğlu’nun avukatları 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti.
Mahkeme, karara itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye, 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
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