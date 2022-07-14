Bergama'da da orman yangını çıktı
Sağancı köyü yakınlarındaki ormanlık dışı otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam edilirken yangın büyüyor.
TÜRKİYE 14.07.2022, 11:06
Türkiye, geçen yıl olduğu gibi bu sene de orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Ekipler, Çeşme ve Datça'daki yangılara durmaksızın müdahale ederken bir yangın haberi de İzmir'in Bergama ilçesinden geldi.
İlçedeki Sağancı köyü yakınlarındaki ormanlık dışı otluk alanda yangın çıktı.
Süt işletme tesisi yangının ortasında kaldı
Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmaya başlarken bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı.
Havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor
Yangına havadan 2 helikopter ve karadan da 6 arazöz ile müdahale edilmeye devam edildiği bildirildi.
Ayrıca, Selçuk'tan iki yangın söndürme uçağının bölgeye yönlendirildi.
Yangın büyüyor
Süt işleme tesisine zarar gelmemesi ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken yangın, otluk alanda büyümeye devam ediyor.
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