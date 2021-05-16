Beşinci kattan düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi
5. kattaki evlerinin balkonuna çıkan 69 yaşındaki adam dengesini kaybedip aşağıya düştü. Talihsiz adam feci şekilde can verirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
TÜRKİYE 16.05.2021, 22:55
İnegöl'e bağlı Orhaniye Mahallesi'nde oturan Sabri Güner (69), akşam saatlerinde hava almak için 5'inci kattaki evlerinin balkona çıktı. Çevresine bakınan Güner, dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Gürültüyü duyan komşuların haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haberi öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Sabri Güner'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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