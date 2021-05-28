Beton mikseri sürücüsünün acı sonu!

Samsun'da beton mikseri sürücüsü Süleyman Devecioğlu tamir etmek için altına girdiği mikserin bir anda hareket etmesi sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarındameydana gelen olayda, bir beton firmasında görev yapan 47 yaşındaki mikser şoförü Süleyman Devecioğlu, iddiaya göre arızalanan aracı tamir etmek için mikserin altına girdi.

OLAY ANI KAMERADA

Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı mikserin kendi kendine hareket etmesi sonucu aracın altında kalan Devecioğlu, ağır yaralandı. O anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Devecioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.